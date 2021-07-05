المصدر: الإمارات اليوم

علامة

دعا مستهلكون إلى منع تداول أي منتجات لعسل النحل لا تحمل علامة المطابقة الإماراتية، التي أعلنت هيئة الإمارات والمواصفات والمقاييس عن اعتزام تطبيقها منذ أكثر من عام، وفق النظام الإماراتي للرقابة على منتجات عسل النحل، لافتين إلى أن علامة المطابقة تدعم حماية المستهلكين بشراء منتجات مضمونة الجودة.

إجراءات

دعا قراء المراكز التجارية إلى العودة للعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً في ما يتعلق بالتباعد والتعقيم، وذلك بعدما أوقف العديد من المراكز هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن الحديث عن متحور «دلتا» يتطلب العودة إلى تلك الإجراءات.

مخالفة

أفاد قارئ بأنه كاد يتعرض لحادث بليغ وهو يقود مركبته في شارع الشيخ زايد، حين دخل سائق، يرجح أنه كان يستخدم هاتفه النقال، بمركبته إلى المسرب الذي يستخدمه، ولولا أنه تمكن من السيطرة على السيارة لوقع ما لا تحمد عقباه، داعياً إلى التشدد في معاقبة مرتكبي هذا النوع من المخالفات.

نقل

امتدح قراء زاروا مستشفى لطيفة في دبي، أخيراً، خدمة نقل المراجعين والمرضى بالسيارات الكهربائية من مواقف المركبات إلى مدخل المستشفى، لافتين إلى أن هذه الخدمة وفرت عليهم عناء السير لمسافة طويلة تحت الشمس.

إرشاد

دعا أولياء أمور خريجي الثانوية العامة، ممن أُعلنت نتائجهم أمس، الجهات المعنية إلى عقد جلسات إرشادية واسعة في العديد من مناطق الدولة، لتوجيه الخريجين نحو التخصصات الجامعية المرغوبة والمطلوبة لسوق العمل، وكذلك مساعدة الطلبة في الوصول إلى الاختيار الذي يناسب قدراتهم من جهة ورغباتهم من جهة أخرى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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