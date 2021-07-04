خدمات وخصومات حصرية لخريجي الثانوية العامة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت وزارة الداخلية، وللسنة الرابعة على التوالي، تقديم باقة "خدمات طلبة الثانوية العامة" الموجهة إلى خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 وذلك في إطار حرصها الدائم على تعزيز سعادة المتعاملين.

وتتضمن مجموعة من الخدمات التي يحتاجها الطلبة في فترة ما بعد التخرج كخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE ، وخدمة فتح ملف مروري المتاحة في الموقع الإلكتروني للوزارة ، بالإضافة إلى منح بطاقة خصومات فزعة للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية" فزعة" وخدمات مصرفية حصرية من مصرف أبوظبي الإسلامي لفتح حسابات.

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