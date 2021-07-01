المصدر: الإمارات اليوم

صيانة

طالب سكان في مجمعات عمرانية وأبراج ضخمة، الجهات المعنية بتنظيم حملات تفتيشية، للوقوف على حالة تلك المجمعات من الناحية الإنشائية وجاهزية الخدمات، وتغريم الشركات المسؤولة عن الصيانة الدورية إن اقتضى الأمر، خصوصاً الشركات التي تخضع لنظام عقود التعهدات، وتماطل في تنفيذ الأعمال المنوطة بها.

صالونات

رصد قارئ تهاوناً في العديد من صالونات الحلاقة الرجالية بإمارة عجمان، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، إذ تتجاهل إدارات تلك الصالونات تطبيق التباعد الاجتماعي الآمن، خصوصاً المسافات الآمنة بين كراسي الحلاقة.

حملات

أثنى سكان في أبوظبي على الحملات الميدانية التي نفذتها البلدية، منذ مطلع العام الجاري، للارتقاء بالمظهر العام والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة.

فواتير

دعا قراء شركات الاتصالات في الدولة إلى صيانة أجهزة الدفع الذاتي الخاصة بها في المراكز التجارية، والتأكد من أنها تعمل باستمرار، وذلك بعدما لاحظوا تعطل بعضها لفترات طويلة ما يضطر الزبائن إلى البحث عن بدائل في أماكن أخرى.

مواقف

طالب مرضى في الشارقة الجهات المختصة بإلزام ملاك البنايات التجارية بتوفير مواقف مجانية لمراجعي العيادات الصحية والطبية، لافتين إلى أنهم يواجهون مشقة كبيرة في الحصول على مواقف عامة أثناء زيارتهم للعيادات لتلقي العلاج، وتأخرهم عن الموعد المحدد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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