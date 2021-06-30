المصدر: الإمارات اليوم

معلومات

اقترح قرّاء تعميم مبادرة أطلقها أحد المتاجر في دبي، أخيراً، عبر طرح مطبوعات العروض الخاصة به، متضمنة صفحات توضح المنتجات الصحية والفوائد الغذائية والفيتامينات بكل منتج، لافتين إلى أن تلك المبادرة تعزّز من عمليات التسوق للمنتجات الصحية، وترفع الوعي لدى المستهلكين.

تعطل

لاحظ قرّاء انتشار ظاهرة ترك أجهزة البيع الذاتي للمشروبات الباردة والساخنة، في العديد من الدوائر الحكومية والمنشآت الخاصة، من دون مراقبة دورية، مشيرين إلى أن كثيراً منها لا يعمل، ما يعرضهم لضياع مبالغ مالية من دون مقابل، خصوصاً أنها لا تحمل أي إشارة إلى تعطلها.

تذوّق

رصد قرّاء قيام بعض المستهلكين في متاجر كبرى بتذوق أو شم منتجات معينة من الخضراوات والفواكه، في سلوك يثير اشمئزاز الآخرين، ومخاوفهم من الإصابة بالفيروسات التي تنتقل عبر الملامسة.

تعقيم

أفاد قرّاء بأن متاجر كبرى عدة، توقفت عن خدمة تعقيم عربات التسوق، التي كان معمولاً بها في بداية جائحة «كورونا»، إضافة إلى عدم قياس حرارة جميع العملاء أثناء دخولهم للتسوق، الأمر الذي يسهم في انتشار الفيروس، خصوصاً مع وصول النسخ المتحورة سريعة الانتشار.

مسابح

تساءل قارئ عن أسباب قيام الجهات المختصة بإلزام النوادي الرياضية بإلغاء خدمة الجاكوزي البارد والساخن، مقابل السماح بفتح المسابح أمام المشتركين، لافتاً إلى أن النوادي لم تخفض رسوم الاشتراك بعد إلغاء تلك الخدمات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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