أحمد بن طحنون يتفقد جاهزية مشاركة مجندي الخدمة الوطنية في «إكسبو 2020»

التقى القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة، في معسكر جبل علي، ضمن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة، بهدف التنسيق والوقوف على استعدادات منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية في الترحيب بالعالم على أرض دولة الإمارات في «إكسبو 2020»، واستقبال الملايين من الزوار خلال فترة الحدث الدولي الممتدة على مدار ستة أشهر، من أكتوبر 2021 ولغاية إبريل 2022.

حضر اللقاء كل من مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، ومساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، اللواء عبد الله حسين خان، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء عبد الله علي الغيثي، ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، العميد أحمد محمد رفيع، ومدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي.

وأشار المري إلى الدعم اللامحدود من اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والذي يعزز من جهود القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب إكسبو دبي 2020 وكافة شركائهما الاستراتيجيين في الاستعداد للحدث العالمي على أكمل وجه، بما يسهم في تقديم كافة الخدمات إلى المشاركين في المعرض بحرفية عالية وبأداء متميز من أجل إسعادهم.

وأكد أن تنسيب مُجندي الخدمة الوطنية للمشاركة في تنظيم «إكسبو 2020 دبي» ضمن البرنامج التدريبي، يهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات وكفاءات مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية من خلال تعريفهم بالإجراءات القانونية والشرطية أثناء تأديتهم مهامهم الوظيفية، مؤكداً أن شرطة دبي تولي مجندي الخدمة الوطنية اهتماماً بالغاً، لكونهم يمثلون إضافة نوعية في تأمين الحدث الدولي، وتحقيق الأهداف الوطنية في الريادة العالمية في مختلف المجالات ومنها تنظيم أضخم الفعاليات.

من جانبه، قال اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، إن مشاركة مجندي الخدمة الوطنية في إكسبو 2020 دبي، لتأدية مهام مختلفة تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية التي تضمن القيام بالأدوار المناطة بهم وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وإتقان واحترافية.

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