خدمة جديدة تطلقها إقامة دبي لإدارة ومتابعة المعاملات اعتباراَ من 7/7

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أطلقت الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خدمة "أنت مميز "والتي تتيح إدارة ومتابعة اجراءات المعاملات، وتجعل المتعامل على تواصل مستمر مع فريق الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وحملت هذه الحزمة مسمى (أنت مميز)، بهدفمتابعة طلبات و استفسارات المتعاملين من الشركات والأفراد المواطنين والمقيمين التي تتعلق بخدمات إقامة دبي ، يأتي ذلك استجابةً للمتغيرات، وابتكار حلولاً للتحديات، وتحقيق مبدأ جودة الحياة في دبي.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي:نسعى في دولة الامارات العربية المتحدة بصفة عامة و دبي على وجه الخصوص لأن نكون في المقدمة ونستهدف تحقيق متطلبات المتعاملين من خلال الخدمات التي تميز دبي عن العالم، وبناء على توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، حفظــه اللــه، بالتركيــز علــى ســعادة المتعامليــن واعتبارهــا أولويــة للحكومة ، ارتأينا تقديم حزمة خدمات عبر خدمة " أنت مميز " و ذلك ضمن الجهود الرامية إلى تقديم خدمات استباقية تعزز من جودة الحياة في دبي، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة .

وأشار المري الى أن الإدارة تحرص على ترجمة التوجهات الحكومية التي لا تكتفي بمرحلة رضا المتعاملين فقط بل تؤكد على تحقيق مبدأ الرفاهيةوالسعادة للمواطنين والمقيمين، باعتبارها تتصدر أولويات الأجندات الوطنية في القطاعات كافة.

وكشف مدير عام إقامة دبي عن وضع خطة ممنهجة سيبدأ العمل بها اعتباراً من 7 يوليو القادم من أجل ايجاد حلول مبتكرة لمتابعة الطلبات المقدمة من خلال تخصيص فريق من الموظفين يتميزون بكفاءات عالية وخبرات تراكمية لصالح حزمة خدمات " أنت مميز " وذلك لضمان تحقيق كافة الأهداف المدرجة بهذا الشأن .

موضحا أن الفكرة من وراء هذه الحزمة المبتكرة هي توفير قناة عمل موحدة ومرجعية دقيقة مخصصة مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات المتعاملين ، اذ يتولى (الفريق ) إدارة عملية التواصل المباشر كما يقومون بدراسة وتحليل تلك الطلبات ، مما يسهم في وضوح الاجراءات وعدم الحاجة لمراجعة مقر الإدارة وبالتالي التطور الدائم في الخدمات .

وللاستفسار عن هذه الخدمة يمكن التواصل مع مركز الاتصال آمر بالاتصال على الرقم على الرقم المجاني 8005111 من داخل الدولة أو على الرقم +97143139999 من خارج الدولة.

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