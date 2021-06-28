حصر دخول مراكز التسوق وبعض الأماكن العامة على المطعمين في أبوظبي ‎‎

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم :

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي حصرية دخول عددٍ من الأماكن العامة على المطعمين وذلك بدءاً من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021.

وجاءت هذه الخطوة وفق إستراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد-19 واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، كما أنها تأتي بعد تطعيم أكثر من 93 بالمئة من الفئات المستهدفة في الإمارة.

وأفادت اللجنة بأن القرار سيساعد في خلق مناطق آمنة خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية وتوفر حماية معززة لأفراد المجتمع.

وأشارت اللجنة بأن المرحلة الأولى من القرار تشمل مجموعة من الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق كمتاجر بيع الأغذية والمشروبات والبضائع وتوفير الخدمات بكافة أشكالها، مع استثناء منافذ الغذاء والمستلزمات الأساسية كمحلات السوبرماركت والصيدليات.

كما تشمل المرحلة الأولى الصالات والأنشطة الرياضية والنوادي،والمنتجعات الصحية والمتاحف والمراكز الثقافية والمراكز والمدن الترفيهية بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة والحضانات في الإمارة.

وأوضحت اللجنة أنه القرار لا ينطبق على غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة والتي تظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية التي وضعتها الإمارة، التي تشمل حملات الفحوصات الاستباقية في المناطق الصناعية والمناطق ذات الكثافة السكانية، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة لاكتشاف الإصابات، وحملات التطعيم المستمرة بما فيها توفير الجرعة الثالثة المقوّية.

كما أكدت اللجنة استمرارية الجهود لتقييم جميع الإجراءات والتدابير بحسب تطورات الوضع الوبائي، وشددت أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية مع تلقي اللقاح إذ يعد التطعيم السبيل الأمثل للتعافي المستدام.

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