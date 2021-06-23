المصدر: الإمارات اليوم

فحص

لاحظ قرّاء أن المراكز الصحية الحكومية في دبي، تتقاضى 150 درهماً رسوم فحص «كوفيد-19»، ويضاف إليها 70 درهماً في حال رغب المتعامل في طباعة نتيجة الفحص، في حين أن المراكز الصحية الخاصة تتقاضى 150 درهماً شاملة الشهادة المطبوعة.

إطارات

دعا قرّاء مالكي المركبات إلى تفقّد إطارات مركباتهم خلال هذه الأيام، حيث ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ، ما يتسبب في تزايد حوادث انفجار الإطارات القديمة أو المعيبة، مخلّفة خسائر مادية وبشرية.

تلف

لاحظ مقيم بأم القيوين أن معظم فاكهة الخوخ التي يشتريها من الأسواق تكون سليمة من الخارج، لكنها غير صالحة من الداخل في كثير من الأحيان، مطالباً بتفسير هذه الظاهرة، وتشديد الرقابة على المستوردين، للتأكد من سلامة الحضراوات والفواكه المتداولة.

الحصن

تساءل زوّار في أبوظبي، ممن لا يمتلكون إقامات سارية، عن طريقة دخول المرافق العامة في الإمارة، في حال العودة إلى تطبيق نظام المرور الأخضر، واشتراط وجود تطبيق الحصن الذي يظهر من خلاله حالة اللقاح، ونتيجة اختبار «كوفيد-19»، بينما لا يشمل التطبيق الزوّار الفعليين.

محطات

طالب سائقون بزيادة عدد العاملين في محطات تعبئة البترول، خصوصاً خلال إجازة نهاية الأسبوع، إذ تشهد هذه الفترة كثافة مركبات في المحطات، في حين لا يوجد أكثر من عاملين اثنين فقط في عدد من المحطات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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