جامعة خليفة تطلق النسخة الـ 15 من مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن إطلاق مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2021 في نسختها الخامسة عشر والتي تعتبر مسابقة ومدخلًا إلى تطوير تطبيقات الهواتف للطلبة في الصف التاسع والعاشر والحادي عشر، وتبدأ النسخة الجديدة من هذا التحدي التكنولوجي الذي سيحمل عنوان "تطوير التطبيقات استعدادًا لإكسبو 2020" في الفترة من 11 وحتى 26 يوليو المقبل، حيث سيقوم الطلبة المشاركين ببحث التكنولوجيات الأساسية للتطبيقات وتعلم آلية تطوير تطبيقات الهواتف الخاصة بهم باستخدام برمجيات السحب والإفلات.

وتسعى مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية التي تنظمها جامعة خليفة لطلبة المرحلة الثانوية إلى توسيع نطاقها من خلال البناء على النجاحات التي حققتها المسابقة والتي تم تنظيمها لمدة 14 عامًا متتاليًا في مجموعة من الجامعات.

و قال نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، الدكتور عارف سلطان الحمادي: "تهدف مسابقة الهواتف الذكية 2021 والموجهة لطلبة المرحلة الثانوية إلى تحفيز العقول الشابة وتعزيز عمليات الابتكار في مجال تطبيقات الهواتف في دولة الإمارات والمنطقة بشكل يمنح الطلبة الفرصة لاستكشاف قدراتهم الإبداعية في المجالات التقنية ويُساهم في تشجيعهم للمشاركة في هذه المسابقة التكنولوجية لتقييم جاهزيتهم التي تعزز شق طريقهم الأكاديمي مستقبلًا في البحث والابتكار".

ويتعين على الطلبة المشاركين إيجاد الحلول لأي تحدِّ يتعلق بإكسبو 2020 القادم كتطبيقات الحجوزات المستخدمة لحجز المعارض والتطبيقات التي توفر معلومات حول الأماكن السياحية والثقافية في دولة الإمارات ومعلومات عن الأنشطة المتوفرة للأطفال في إكسبو، وسوق إكسبو.

وستقوم لجنة التحكيم بتقييم الطلبة المشاركين وفقًا لقيمة الفكرة وفعاليتها بنسبة 30% وآلية تطبيق الفكرة وعملها بنسبة 40%، أما جودة التطبيق سيتم تقييمه بنسبة 20% والتركيز الثقافي بنسبة 10%. ويتوجب على الطلبة حضور جلسات الدورة الممتدة لخمسة أيام والتي ستؤهلهم للمشاركة في المسابقة، حيث سيقوم فريق مكون من طالبين بتقديم مشروع واحد فقط، وسيتم الإعلان عن موضوع المسابقة والتفاصيل المتعلقة بها يوم 15 يوليو، كما سيتم عرض المشاريع افتراضيًا وبشكل مباشر يوم 19 يوليو، في حين من المزمع الإعلان عن النتائج النهائية وإقامة حفل التكريم في 26 يوليو.

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