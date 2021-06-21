التنافسية والإحصاء يعلن عن بيانات السكان في الدولة للعام 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020 تسعة ملايين و282 ألفاً و410 نسمة بحسب البيانات السجلية الرسمية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

وأوضح المركز أن الاعتماد على البيانات الإدارية الرسمية يعتبر نموذجاً رائداً وخطوة تعزز التحول الرقمي للإحصاء والبيانات الوطنية في الدولة، الأمر الذي يتلاقى مع توجهات خطة الخمسين، وتطلعات الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية. كما أوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن آلية الاعتماد على السجلات الإدارية تعد المرحلة الأولى نحو تكامل وترابط قواعد بيانات الجهات الحكومية، حيث ستمكن هذه المنظومة الإلكترونية مستخدمي البيانات من الحصول عليها وبدقة عالية لمختلف المؤشرات والبيانات الإحصائية الرسمية.

وأظهرت الإحصائيات أن نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بلغت 69.7% بما يعادل 6،468،460 نسمة فيما بلغت نسبة الإناث 30.3% أو ما يساوي 2،813،950 نسمة.

كما بينت الأرقام السجلية أنَّ العمر المتوقع عند الميلاد يبلغ 79.9 سنة، مما يدل على جودة الرعاية الصحية في الدولة، حيث بلغ العمر المتوقع للإناث 81.4 سنة مقارنة مع الذكور والذي وصل إلى 78.0 سنة.

كما بلغ العمر الوسيط للسكان في الدولة 32.8 سنة، مما يعني أن مجتمع دولة الإمارات مجتمعاً فتياً، وأن معظم سكان الدولة من الأفراد المساهمين في القوى العاملة ويشكلون جزءاً مهماً من نمو اقتصاد الدولة.

كما وضحت الأرقام أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان للسنوات العشر الماضية (2010-2020) ما نسبته 1.2%.

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