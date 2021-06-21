المصدر: الإمارات اليوم

شحنة

اشتكى قارئ من تأخر وصول شحنته، التي طلبها عبر موقع «أمازون» للتجارة الإلكترونية، في الموعد المحدد، وبعد تواصله مع خدمة العملاء، وصلته شحنة مختلفة عن التي طلبها، فطلب إرجاعها، الأمر الذي دعاه إلى إلغاء طلب الشراء، داعياً إلى إيجاد آلية تحمي حقوق المستهلك في مثل هذه الحالات.

مواقف

طالب أحد مرتادي جمعية أسواق عجمان التعاونية، الجهات المعنية بتوضيح آلية دفع رسوم المواقف أمام مبنى الجمعية، وذلك من خلال ملصق أو لوحة إرشادية في المواقف، مقترحاً أن يكون الدفع بإرسال رسالة نصية قصيرة «SMS» على رقم محدد، لأن معظم الزبائن لا يتمكنون من دفع الرسوم عبر التطبيق.

رقابة

طالب قارئ الجهات المعنية بإلزام أصحاب المقاهي في منطقة النعيمية 2 بمنع دخول المتسولين، وطلب المساعدة من الزبائن، موضحاً أن المتسول يدخل المقهى، ويقف على مقربة من الجالسين، ويلح في السؤال، ما يثير مخاوفهم من احتمالية أن يكون حاملاً لفيروس «كورونا».

كمامة

لاحظ متعاملون مع أحد التطبيقات الشهيرة التي تقدم خدمة توصيل الطعام، أن بعض مندوبيه لا يرتدون الكمامة أثناء عمليات التوصيل، على الرغم من أن متعاملين قد طالبوهم من قبل بضرورة الالتزام بارتدائها عند التوصيل.

حاويات

قدم سكان بناية 157 مصفح الشعبية 9، بإمارة أبوظبي، الشكر إلى «تدوير»، لسرعة الاستجابة لشكواهم، والقيام بنقل حاويات القمامة من مكانها الحالي إلى منطقة خالية في المربع السكني.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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