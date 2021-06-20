المصدر: الإمارات اليوم

مساحات

دعا قراء المراكز التجارية والمطاعم إلى توفير مساحات خارجية، للزبائن الذين يفضلون عدم الوجود في الأماكن المغلقة، تحاشياً لانتقال العدوى بالفيروسات، مع تزويدها بالمكيفات المخصصة لمثل هذه الأماكن. وقالوا إن هذا الخيار مهم نظراً للإقبال المتزايد على المراكز التجارية والمطاعم.

فحص

نوّه مواطن بحسن تعامل منسقي أحد المراكز المتنقلة، المخصصة للفحص المجاني للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «كورونا» (بي سي آر)، مع المتعاملين، لاسيما النساء، مؤكداً أنهم يحرصون على منحهن الأولوية في إجراء الفحص، بدلاً من الوقوف طويلاً في الطقس الحار.

تنظيف

طالب مرتادون للمناطق الجبلية بمدينة خورفكان، بإجراء حملات تنظيف من الجهات المختصة بالتعاون مع هواة تسلق الجبال في المنطقة، مع صعوبة وصول عمال النظافة إليها.

تهوّر

أبدى مواطن انزعاجه الشديد من إقدام بعض سائقي مركبات النقل «بيك أب»، أو الباصات على السير بسرعة تتجاوز 140 كم على طريق أبوظبي – العين، دون التقيّد بالسرعة المقررة لمركباتهم، ما يهدد سلامة الآخرين، متسائلاً عن إمكانية استحداث آلية فنية لضبط وتحديد السرعة القصوى لتلك المركبات بشكل لا يسمح لسائقيها بتجاوز السرعات المقررة؟

وكالات

اشتكى أصحاب مركبات، مغالاة وكالات السيارات في أسعار خدمات الصيانة، بنسب تصل لأكثر من خمسة أضعاف مثيلاتها في مراكز الصيانة الخارجية، وإجبارهم على إجراء الصيانة لديها شرطاً للحفاظ على صلاحية «الضمان».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news