بالفيديو: سقوط برد وأمطار غزيرة في مدينة العين

المصدر: مصباح أمين-العين

شهدت مدينة العين مساء اليوم سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بتساقط حبات كبيرة من البرد، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لسقوط أحجام كبيرة من البرد في مدينة العين، حيث بلغ حجم حبة البرد أكبر من حجم الدرهم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، وجود فرصة تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية، وذلك من الساعة 15:30 وحتى الساعة 18:30 مساء اليوم السبت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news