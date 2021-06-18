تعليق استخدام «الحصن» لـ «المرور الأخضر» في أبوظبي مؤقتاً

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، تعليق استخدام تطبيق الحصن بشكل مؤقت للمرور الأخضر للدخول إلى الأماكن التي سبق الإعلان عنها، مؤكدة أن إجراءات المرور الأخضر، التي تعزز سلامة وأمان هذه الأماكن، ستُطبّق مجدداً بعد التأكد من تحديث التطبيق والاستخدام المستمر والشامل لمستخدميه، لاستدامة الإجراءات المعتمدة.

وأضافت أنها راجعت أسباب العطل الفني الذي واجه مجموعة من مستخدمي التطبيق، أخيراً، نتيجة الضغط الذي تسببت فيه زيادة طلبات الاشتراك الجديدة. كما تابعت الجهود المبذولة لإعادة الخدمة للمستخدمين في أسرع وقت ممكن.

وحول استخدام تطبيق الحصن في إجراءات دخول الإمارة، أعلنت اللجنة اعتماد استخدام الرسائل النصية لنتائج الفحوص لكل من يواجه مشكلات فنية في «الحصن»، حتى تحديث التطبيق، بما يتماشى مع الإجراءات الحالية.

وطالبت اللجنة أفراد المجتمع بمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدة أن سلامتهم هي أولويتها القصوى.

وكان تطبيق الحصن شهد منذ صباح أول من أمس عطلاً فنياً منع المستخدمين من إظهار نتائج فحص «كوفيد-19» الخاص بهم، ما منعهم من قضاء مصالحهم، وذلك بعد ربط دخول الأماكن العامة في إمارة أبوظبي باستخدام التطبيق لنظام المرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن، حيث اعتمدت اللجنة هذا النظام بصورة حصرية، للدخول الآمن لمن هم في سن الـ16 فما فوق، إلى كل من المراكز والمحال التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق الموجودة في داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي.

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