«محمد بن راشد للمعرفة» تدعو إلى نشر العلوم باللغة العربية

المصدر: دبي ■ وام

عقدت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، من خلال تقنية الاتصال المرئي، وعبر مبادرة «بالعربي»، جلسة نقاشية بعنوان «أهمية نشر العلوم باللغة العربية»، تحدث فيها مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة صخر محمد الشارخ، وأستاذ الأدب العربي القديم بجامعة الشارقة، الدكتورة ليلى العبيدي، وأدارتها الإعلامية الدكتورة بروين حبيب.

وأكد محمد الشارخ أن اللغة، أياً كانت، مؤهلة لأن تكون وعاء للآداب والعلوم، وأنه من الضروري أن يكون هناك عمل دؤوب يتكون من اتجاهين رئيسين، يتعلق الأول بالنخب العربية، التي ينبغي عليها أن تكونَ على قناعة بأن تقدم المجتمعات والأمم يجب أن يكون ضمن أطر لغاتها القومية، وأن العلوم والمعارف ليسا وقفاً على لغة دون أخرى. أما الثاني فيرتبط بالقرار السياسي، إذ يجب صدور قرارات جريئة بإجراء امتحانات باللغة العربية، تؤهّل طلاب الثانوية للدراسة في الجامعات.

وأفادت الدكتورة ليلى العبيدي بأن العربية من أقدم اللغات التي تتميز في آدابها وجمالياتها وخيالها، فالخيال عند العرب إبداع عربي بنت من خلاله العرب آدابا حملتها الأمة ونشرت علومها في قلب العالم من خلال تأسيس حضارة إبداعية وعلمية رائدة وحواضر عربية مزدهرة في المنطقة العربية والإسلامية وكانت مهد ازدهار العلوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news