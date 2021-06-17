المصدر: الإمارات اليوم

بنوك

دعا قراء البنوك العاملة في الدولة إلى شمول خدمة طلب تأجيل أقساط القروض، ضمن محفظة الخدمات التي تقدمها عبر الإنترنت، مستغربين اشتراط حضور العميل إلى البنك لتقديم الطلب ودفع الرسوم، مع إمكانية تقديمه إلكترونياً بسهولة، خصوصاً مع وجود شروط وأحكام واضحة للطرفين.

مسجد

اشتكى سكان بمجمع رمرام السكني في دبي، تأخر افتتاح المسجد الجديد في المجمع، علماً بأنه جاهز منذ ستة أشهر، ومع دخول أشهر الصيف تزيد معاناتهم من الصلاة في مسجد الكرفان، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بضرورة عمل الجهات المسؤولة على تذليل الصعاب التي تحول دون افتتاحه.

غرامات

تتشدد مكاتب عقارية في تطبيق شروط إخلاء الشقق المستأجرة، وقال قراء إن المكاتب لا تتنازل عن شرط إبلاغها بالإخلاء قبل موعد انتهاء العقد بثلاثة أشهر، الأمر الذي يضطر معه بعض المستأجرين إلى دفع غرامات كبيرة، خصوصاً الذين يكونون بصدد مغادرة الدولة بشكل نهائي.

تشجير

لاحظ سكان في عجمان قيام الجهات المختصة في دائرة البلدية والتخطيط، بتكثيف نشاطها في تشجير عدد من شوارع الإمارة، ما أضفى عليها جمالاً وزينة وخضرة طبيعية.

إقامة

اقترح مقيمون أن يكون تجديد إقامة كبار السن، ممن يكونون على كفالة أبنائهم، كل سنتين بدلاً من سنة واحدة، تسهيلاً عليهم، خصوصاً أن الكثيرين منهم يتمسكون بالعيش في الإمارات، لما توفره من بنية تحتية ملائمة لهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news