المصدر: الإمارات اليوم

كاميرات

دعا قرّاء الجهات المعنية إلى تفعيل أجهزة الرادار التي ترصد السائقين الذين يتعمدون تخطي المركبات في مفترقات الطرق، إذ يعدّ هذا السلوك تصرفاً غير حضاري، وسلباً واضحاً لحقوق الآخرين الملتزمين.

مصرف

أثنى مراجعون لمصرف أبوظبي الإسلامي، الواقع بالقرب من سيتي سنتر عجمان، على زيادة عدد أجهزة الصرّاف الآلي، ما سهّل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة.

جسر

جدّد سكان بمنطقة النعيمية في عجمان، مطالبتهم بإنشاء جسر لعبور المشاة في شارع النعيمية، الرابط بين إماراتي عجمان والشارقة، مقابل منطقة المدارس، إذ إن المنطقة حيوية، وتكتظ بالمنشآت والمباني السكنية على الجانبين.

معاملة

قال قارئ إنه قدّم معاملة عبر خدمة ذكية لدى إحدى الجهات الحكومية في دبي، واستغرق الأمر خمسة أيام عمل حتى تم إنجازها، وذلك بعد إجراء مكالمات هاتفية عدة، مع الموظفين في تلك الجهة، على مدار تلك الفترة.

مساحات

دعا متعامل مع مكتب إنجاز معاملات بلدية الشارقة بمنطقة الخان، إلى أهمية توسعة المساحات المخصّصة لانتظار المتعاملين، للتمكن من تحقيق معايير التباعد الاجتماعي اللازمة خلال فترات الانتظار.

عروض

قال مستهلكون إن مراكز تسوق شهيرة قدّمت عروضاً سعرية لافتة خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي سبب في تكدس المراجعين فيها، بأعداد تخالف الإجراءات الوقائية، مطالبين بإلزام هذه المحال عدم تجاوز النسب المقرّرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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