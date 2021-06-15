المصدر: الإمارات اليوم

عروض

طالب مستهلكون بإلزام منافذ البيع في مختلف أنحاء الدولة بعدم طرح عروض تخفيضات دون توضيح الأسعار قبل التخفيض ونسب التنزيلات على السلع، وبما يوفر الشفافية حول تلك العروض، ويتيح للمستهلكين حرية الاختيار بين السلع التي تتضمن تنزيلات بنسب أكبر.

ترويج

طرحت فنادق في الدولة أخيراً عروضاً ترويجية بمناسبة موسم الصيف، تتضمن باقات بأسعار مخفضة يشمل بعضها وجبات طعام، وذلك لاستقطاب المتعاملين ورفع معدلات الإشغال، لاسيما خلال منتصف الأسبوع.

تخطيط

طالب أهالي منطقة البردي بمدينة خورفكان بإعادة تخطيط المنطقة الواقعة على شارع السينما القديمة، مشيرين إلى أنها رغم كونها منطقة حيوية، فإن المباني التجارية والمنازل متهالكة ولا تنسجم مع التطور العمراني في المدينة.

رادار

لاحظ قراء وجود العديد من أجهزة الرادار المنتشرة في شوارع بالدولة لا تعمل، الأمر الذي يجعلها من دون قيمة، متسائلين عن السبب من بقائها، خصوصاً مع علم الكثيرين بأمرها، وبالتالي تجاهل السرعات المحددة في تلك الشوارع.

عَلَم

دعا قراء الجهات المعنية إلى استبدال العَلَم الإماراتي المرفوع فوق مبانيها باستمرار، وذلك بعدما لاحظوا أن بعض الأعلام قديمة وغير لائقة.

صلاحية

طرح منفذ بيع كبير عروضاً للأرز منتج في 2019، وتاريخ صلاحيته يمتد إلى أغسطس 2021، لكنه عند الاستخدام يتبين أنه غير صالح، وفقاً لقارئة دعت إلى تكثيف الرقابة على السلع المعروضة بأسعار خاصة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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