مركز عجمان للتوفيق يخفض رسوم خدماته 30%

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أصدرت لجنة إدارة مركز عجمان للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اللائحة الجديدة لأتعاب التحكيم ورسوم خدمات المركز والتي كان من أبرز ملامحها تخفيض أتعاب التحكيم ورسوم الخدمات بنسبة تصل إلى 30%، وذلك تخفيفاً للأعباء عن كاهل أطراف القضايا وعملاء المركز بشكل عام.

وأكد الأمين العام لمركز عجمان للتوفيق والتحكيم، أحمد خليفة المويجعي، أن قائمة الخدمات التي يوفرها المركز تهدف إلى تقديم حلول مرنة لحل النزاعات التجارية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، وبما يضمن تأسيس بيئة استثمارية آمنة وقادرة على مواجهة التحديات ومعالجتها، الأمر الذي يعزز بدوره نمو وتطور القطاعات الاستثمارية المختلفة في إمارة عجمان، منوهاً بأهمية الدور التأهيلي والتدريبي للمركز، والذي يدعم أعضاءه من المحكمين للارتقاء بخبراتهم في مجال فض النزاعات التجارية عبر ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في ظل المتغيرات المتسارعة للنشاط التجاري على المستويات المحلية والعالمية.

ويقدم المركز خدمات تسوية المنازعات عن طريق التوفيق والتحكيم بواسطة محكمين على درجة عالية من الخبرة والتخصص، وإجراءات تتسم بالبساطة والوضوح، إلى جانب خدمات المساعدة والمشورة والنصح للراغبين فيها من أطراف العلاقات التجارية حول كيفية صياغة الاتفاق على التحكيم، والتعريف بقواعد التحكيم المحلية والدولية وتعيين المحكمين والخبراء.

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