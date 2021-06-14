شراكة بين «100 مليون وجبة» و«الإمارات للطعام» لتوزيع 10 ملايين وجبة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم:

أعلنت حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة، عن شراكة مع بنك الإمارات للطعام لتوزيع 10 ملايين وجبة توفر الدعم الغذائي للأفراد في مختلف أنحاء الدولة.

وتقدم الشراكة الدعم الغذائي بصيغة 112 ألف طرد غذائي، تعادل قيمتها الإجمالية 13.4 مليون درهم، يتم توزيعها للمستفيدين داخل الدولة من خلال شبكة التوزيع اللوجستية والخبرات الميدانية التي يمتلكها بنك الإمارات للطعام.

وتوفر الشراكة منظومة دعم متكاملة لـ 112 ألف مستفيد من الفئات المحتاجة للدعم الغذائي، كما تترجم بتقديمها 10 ملايين وجبة المساهمات السخية من كافة فئات مجتمع الإمارات لحملة 100 مليون وجبة التي نظمتها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ونجحت بنهاية شهر رمضان 2021 في مضاعفة هدفها النهائي وجمع مشاركات إجمالية كفيلة بتوفير 216 مليون وجبة، تسابق الأفراد والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال ورواد العمل الخيري في الدولة على تقديمها.

وقالت مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سارة النعيمي: «حملة 100 مليون وجبة التي شملت 30 دولة في رمضان 2021 جسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استدامة وتنمية وتوسيع دائرة العمل الخيري والإنساني، وهي امتدادٌ لحملة (10 ملايين وجبة)، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، في رمضان 2020. واليوم تبني الشراكة بين حملة 100 مليون وجبة وبنك الإمارات للطعام على هذا النجاح لتوفر مزيداً من الدعم الغذائي الفوري للأفراد والأسر المتعففة داخل الدولة».

وقال عضو لجنة تسيير وتشغيل بنك الإمارات للطعام ومدير قسم رقابة تجارة الأغذية ببلدية دبي الدكتور عصام شرف الهاشمي: «يأتي دور بنك الإمارات للطعام مكملا للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للمساعدات على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توزيع الأغذية على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة و سكنات العمال داخل الدولة».

وتجري عملية توزيع الطرود الغذائية التي يتولاها بنك الإمارات للطعام على مدى ثلاثة أشهر بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وفروع بنوك الطعام المتواجدة في إمارات الدولة.

ويشارك 1000 متطوع من مختلف التخصصات والفئات العمرية وبالتعاون مع كوادر بنك الإمارات للطعام في عمليات توضيب وتوزيع الوجبات على الأسر المتعففة ومساكن العمال في كافة مناطق الدولة مع الأخذ بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة (كوفيد- 19).

وتحتوي الطرود الغذائية على مجموعة من المواد الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات مغذية بما في ذلك الأرز والطحين والحمص والحليب المجفف ومعجون الطماطم والسكر والزيت والتمر وغيرها من المواد الغذائية الضرورية. ويمكن للطرد الغذائي الواحد الذي يزن حوالي 24 كيلوجراماً أن يكفي الاحتياجات الغذائية الأساسية للفرد حتى 30 يوماً.

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