المصدر: الإمارات اليوم

خصم

اشتكى متعاملون مع بنوك محلية تلقيهم رسائل خصم من حساباتهم بمبالغ صغيرة، من دون شرح سبب الخصم، الأمر الذي يدفعهم إلى مراجعة البنك هاتفياً وهدر وقت طويل لمعرفة الأسباب، مطالبين بإرفاق سبب الخصم بالرسالة للتوضيح.

صلاحية

يشتري مستهلكون منتجات غذائية بأسعار «ترويجية»، ليفاجأوا بعد شرائها بأن صلاحيتها تنتهي بعد أيام قليلة، مطالبين بإبراز تاريخ الصلاحية إلى جانب السعر تفعيلاً لمبدأ الشفافية.

معقم

تستخدم مقاهٍ ومراكز رياضية معقمات للأيدي لا تتوافق مع اشتراطات الوقاية من «كورونا»، وطالب متعاملون الجهات المعنية بإلزامهم بأنواع معتمدة، لتحقيق الوقاية المطلوبة.

دراجات

ناشد قراء يمارسون رياضة ركوب الدراجات الهوائية الجهات المعنية بتوفير مسار خاص آمن لهم، أثناء ممارسة هوايتهم اليومية على شارع اللؤلؤية في مدينة خورفكان، وقالوا إنهم يتعرضون لخطر حوادث الدهس بسبب سرعة المركبات فيه وتجاوزها الخط الأصفر.

أعطال

قال متعاملون إنهم يواجهون في الغالب أعطالاً لدى دفع رسوم الخدمات لدى الجهات الحكومية، لافتين إلى أنهم ينجزون عملية الدفع بعد محاولات عدة وفي أوقات متفرقة، على الرغم من استخدامهم أحدث منصات التصفح.

فحص

أثنى مواطنون ومقيمون على إقبال مستشفيات ومراكز صحية على تقديم خدمات فحص PCR لفيروس «كورونا» بأسعار تنافسية، مع إظهار النتائج خلال ساعات قليلة، وطالبوا جميع المستشفيات بتسهيل هذه الخدمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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