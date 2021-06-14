«التوطين»: الإمارات تدعم الجهود الدولية لوقف عمالة الأطفال

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعم دولة الإمارات الكامل للجهود العالمية لوقف ظاهرة عمالة الأطفال، انطلاقاً من حرص الدولة على حماية حقوق الطفل الأساسية من خلال الأنظمة والقوانين التي تكفل نموه في بيئة آمنة وصحية، تلبي طموحاته وقدراته ومهاراته.

جاء ذلك، في تغريدة بثتها الوزارة على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.

ووفقاً لتقرير أعده مكتب العمل الدولي ومنظمة «يونيسيف»، أخيراً، تبلغ حصيلة عمالة الأطفال حول العالم، 160 مليون طفل، بزيادة أربعة ملايين في السنوات الأربع الماضية، محذراً من أن جائحة «كورونا» وآثارها الاقتصادية والاجتماعية قد ترفعان الرقم بنحو 8.4 ملايين طفل.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تُعد الأولى التي تسجل في عمالة الأطفال منذ عقدين، حيث سجل العدد في الفترة بين 2000 و2016 نحو 94 مليوناً، منبهاً إلى أن تلك الأرقام الجديدة تعكس توقفاً في التقدم في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال، للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

وأوضح أن معظم العدد بين خمسة و11 عاماً، فيما ارتفع عدد الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و17 عاماً، الذين يعملون في أعمال خطرة، بنحو 6.5 ملايين ليصل إلى 79 مليوناً.

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