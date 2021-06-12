منع قيادة الدراجة الهوائية بمحطات المترو.. و4 شروط تنظم استخدامها في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

جددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر منصاتها الرقمية دعوتها لمستخدمي الدراجات الهوائية للتقيد والالتزام بأهم إرشادات السلامة، والتي على رأسها وجوب قيادتها في المسارات المخصصة لها، والنزول عنها أثناء العبور من معابر المشاة.

جاء ذلك رداً على شكوى سائقي وسالكي الطرق عدم قيادة البعض الدراجات الهوائية بطريقة آمنة، حيث يسيرون عكس اتجاه السير في الشوارع المسموح لهم بقيادة الدراجة فيها، ولا يتقيد البعض بالشروط الأساسية الأربعة التي حددها القانون للتمكن من قيادة الدراجات الهوائية في الإمارة، فضلاً عن نص الأنظمة المطبقة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على منع استخدام الدراجات الهوائية ضمن محطات المترو، وجسور المشاة، والسماح فقط بجر الدراجة ضمن جسور المشاة وحمل الدراجات القابلة للطي ضمن عربات المترو.

وحدد قرار المجلس التنفيذي رقم 10 لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدراجات الهوائية في إمارة دبي أربعة شروط أساسية لاستخدام الدراجات الهوائية، تضمنت وجوب قيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لها، إن وجدت، وعدم قيادتها على الطريق الذي تتجاوز سرعته أكثر من 60 كلم/الساعة، وعدم قيادتها في المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري في الإمارة، إضافة إلى وجوب الالتزام بقيادتها بطريقة آمنة، وتوخي الحذر، وتجنب أي أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة قائدها أو الآخرين من مستخدمي الطريق.

وصادف الثالث من يونيو الحالي، اليوم العالمي للدراجات الهوائية، واعتمدت الأمم المتحدة في 12 أبريل 2018، تاريخ الثالث من يونيو سنوياً يوماً رسمياً عالمياً للأمم المتحدة للتوعية حول الفوائد الاجتماعية المتعددة لاستخدام الدراجة لأغراض النقل والترفيه، وذلك للاعتراف والتذكير بأهمية الدراجات الهوائية وتعدد استخداماتها. وتعد الدراجة الهوائية وسيلة نقل مستدامة بسيطة وميسورة ونظيفة ومناسبة للبيئة، بشرط استخدامها وفقا لقواعد الأمن والسلامة.

وتشمل إرشادات السلامة الواجب الالتزام بها عند قيادة الدراجات الهوائية عدم قيادة أي شخص يقل عمره عن 12 عاماً بقيادة الدراجة الهوائية على الطريق أو مسار الدراجات الهوائية إلا بمرافقة شخص لا يقل عمره عن 18 عاماً، كما يجب على راكبي الدراجة الهوائية السير باتجاه حركة المرور دائما وليس العكس والالتزام بمسار الدراجة الهوائية المحدد.

أما بالنسبة للسرعة المسموح بها في قيادة الدراجات الهوائية، فأكدت الهيئة تحديد السرعات على مسارات الدراجات الهوائية وفقاً لما يلي:

- المسارات ضمن المناطق الحضرية داخل المدينة: 20 كم/الساعة بما فيها المسارات المشتركة مع المشاة.

- مسارات الدراجات الهوائية للهواة: 30 كم/الساعة (ميدان، الورقاء، ند الشبا).

- مضامير التدريب على المسارات الخارجية: دون تحديد سرعة مع التزام الدراجين بتعليمات وشروط السلامة (سيح السلم، القدرة).

- مناطق التنقل المرن: 30كم/الساعة، في ثلاث مناطق: القصيص، الكرامة، المنخول، المسارات المشتركة مع المركبات.

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