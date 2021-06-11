توظيف.. وظائف «ضابط خدمة عملاء» في أبوظبي

المصدر: إعداد: أشرف جمال

طرحت مؤسسة «ميديكلينيك» الطبية عدداً من الشواغر بمهنة «ضابط خدمة عملاء»، في فروع مستشفياتها ومراكزها الطبية بإمارة أبوظبي، موضحة أن الفرص الوظيفية المتاحة مخصصة لمواطني الدولة من الذكور فقط.

ووفقاً للمؤسسة، فإن المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة هي حملة الشهادات الجامعية والثانوية، مع اشتراط توافر الخبرة في التعامل مع العملاء أو مع كبار الشخصيات، منوهة بأن الراتب سيتم تحديده بعد المقابلة.

وأفادت بأن عدد ساعات العمل المتوقعة لشاغلي الوظيفة ستكون تسع ساعات، داعية المواطنين الراغبين في الحصول على الوظيفة إلى إرسال السير الذاتية، وطلب التوظيف عبر البريد الإلكتروني: Reem.mansoor@mediclinic.ae، على أن يكون آخر موعد لاستقبال السير الذاتية الأسبوع المقبل.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة أن يكتب المتقدم للوظيفة «اسم الشاغر» في عنوان البريد الإلكتروني، مجددة التأكيد على أن الوظيفة مخصصة لمواطني الدولة فقط، وأنها لن تنظر في السير الذاتية الأخرى.

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