حملة استباقية مكثفة للفحص والتطعيم بمنطقة المصفح في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إطلاق حملة استباقية مكثفة وشاملة للفحص والتطعيم في منطقة المصفح وفقاً لمحور التقصي النشط من إستراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد19.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، في تغريدة، أنه ستنفذ الحملة، التي تبدأ اليوم 10 يونيو 2021، بشكل تدريجي في أحواض مستهدفة في منطقة مصفح مع استمرار النشاط التجاري بالصورة المعتادة. وتهيب اللجنة بالجمهور التعاون التام مع الجهات المسؤولة والتمتع بمرونة التعامل مع الإجراءات لضمان سرعة إنجاز الحملة وحرصاً على الصحة العامة.

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