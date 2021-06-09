تطعيم 206 نزلاء في المؤسسة العقابية باللقاح المضاد لـ كورونا برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، عن تطعيم 206 نزلاء بلقاح كوفيد_19، وذلك ضمن حملة تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لتطعيم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة.



وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي بن علوان النعيمي، على حرص القيادة العامة على صحة وسلامة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية من خلال توفير الرعاية الطبية المتميزة بشكل خاص وفقاً لأعلى المعايير وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في سبيل الحفاظ على سلامتهم وضمان استمرارية العمل بانسيابية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.



وأضاف أن نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية يعتبرون جزءً لا يتجزأ من المجتمع والاهتمام بهم واجب وطني وإنساني، وأن إطلاق الحملة تأتي ضمن أولويات القيادة في الحفاظ على حقوقهم طيلة فترة بقائهم بالمؤسسة من حيث توفير احتياجاتهم متمنياً للجميع السلامة.



وأشار مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، العميد يعقوب بو ليلة، إلى أن الإدارة باشرت بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا لنزلاء المؤسسة وذلك بعد إدراج اللقاح تحت مظلة الصحة العالمية واعتماده من قبل وزارة الصحة بالدولة وتطبيق كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، وذلك من قبل فريق طبي مختص من الوزارة.



وأوضح أنه تم إعطاء اللقاح على مرحلتين للنزلاء مع مراعاة متابعة حالة النزيل بعد أخذه للقاح لضمان فعاليته بالشكل المطلوب، ولفت إلى أن الخدمة التي تم توفيرها وتقديمها لجميع نزلاء المؤسسة جاءت في إطار مبادرة أطلقتها الإدارة وهدفت إلى حماية النزيل من خطر الإصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل 206 نزلاء في المؤسسة ضمن الراغبين في الحصول على التطعيم، في إطار تعزيز صحة النزلاء وموظفي المؤسسة.

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