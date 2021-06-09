"كهرباء دبي" تنتهي من تنفيذ 92% من محطة ضخ المياه في "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تنفيذ 92% من مشروع محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 23 مليونا و100 ألف درهم ويتضمن مرحلتين الأولى بقدرة 4.5 ملايين جالون من المياه يومياً والثانية بقدرة 3 ملايين جالون من المياه يومياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير إن محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية قدرها 7.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً تعتمد أحدث التقنيات العالمية في مجال محطات ضخ المياه التي تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة. ومن المتوقع الانتهاء من المحطة وربطها بشبكة المياه في دبي خلال الشهر الجاري.

وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير شبكة المياه في جميع أنحاء دبي من خلال مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع المياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية النمو المتسارع ومواكبة الطلب على المياه في مختلف مناطق الإمارة من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء والمياه إلى توقعات الطلب حتى عام 2030.

من جهته أوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس عبدالله عبيدالله أن محطة ضخ المياه تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف منشآت ومرافق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمنطقة المحيطة بالمجمع من المياه .. مشيراً إلى أنها ستعمل بالطاقة النظيفة من المجمع ويمكن التحكم بها عن بعد عبر نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا).

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