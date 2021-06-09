المصدر: الإمارات اليوم

درّاجات

طلب سائقون من الدوريات المرورية في الدولة تشديد الرقابة على سائقي الدراجات النارية، إذ يعمد عديد منهم إلى تجاهل المسافة الآمنة، والبقاء على مقربة من المركبات القريبة، ما يعرّض سائقي الدراجات إلى حوادث خطرة، جراء عدم القدرة على تفادي الكبح المفاجئ للسيارات.

إجراءات

لاحظ قارئ قيام إحدى العيادات الطبية الخاصة باستقبال مرضى ومراجعين بنسبة 100%، من دون تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار «كوفيد-19»، مطالباً الجهات المختصة بإجراء حملات تفتيشية لضبط العيادات غير الملتزمة.

رقابة

ذهب قارئ لشراء خضراوات من مركز تجاري مشهور في أم القيوين، لكنه تراجع بسبب تلف معظم المنتجات المعروضة للبيع، داعياً الجهات الرقابية إلى مصادرة المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، ومخالفة غير الملتزمين بالصحة العامة.

سياج

أثنى سائقون في إمارة عجمان على توجهات إدارة البلدية في توسعة نطاق السياج الفاصل بين الشوارع الرئيسة في الإمارة، مطالبين بمواصلة هذه التوسعة، لتطال الشوارع الحيوية كافة، لما لها من أهمية في الحفاظ على السلامة العامة، وإجبار المشاة على استخدام الممرات المخصصة لهم حصراً.

«إنترنت»

اشتكى قاطنون في أبراج «فالكون» بإمارة عجمان، بطئ سرعة الإنترنت المنزلي، الأمر الذي يتطلب منهم بشكل متكرر الاتصال على أرقام الخدمة في الشركات المزوّدة لهذه الخدمة، بهدف إصلاح الخلل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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