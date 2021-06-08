العويس: فحص "PCR" مجاني بحكم القانون في حالات الإصابة والاشتباه

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي



أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبد الرحمن العويس، أن غالبية الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، والمعروفة باسم (PCR) تكون مجانية لأفراد المجتمع في مراكز الرعاية الطبية الحكومية، مشدداً على أن أي فحوصات تشمل حالات الإصابة و الاشتباه بالإصابة بالفيروس أو المخالطين لإصابات تكون مجانية بحكم القانون الاتحادي في شأن الأمراض السارية، وهو القانون الذي ساعد الدولة على سرعة التحرك وعلاج حالات الإصابة والتعامل مع حالات المخالطة والاشتباه على نفقة الدولة.



جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجهه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بشأن "تغطية التأمين الصحي لفحوصات وعلاج كورونا"، خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح اليوم، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش.



وقال الوزير: "لجأنا إلى تقنين عملية فحص كورونا، لأسباب مختلفة أهمها الحد من التزاحم والتكدس على مراكز الفحص التي كانت تواصل الليل بالنهار، وكذلك لتحفيز المجتمع على ثقافة تلقي التطعيم المضاد للفيروس".

وأضاف:"هناك فئات ترغب في إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بالفيروس لأسباب خاصة بها، وهي فحوصات لا يستوي أن تتحمل كلفتها الدولة، خصوصاً وأنها تجرى في مراكز ومستشفيات خاصة، لكن يبقى فحص الاشتباه بكورونا مجاناً بحكم قانون الأمراض السارية، وكذلك العلاج مجاني في أي مستشفى حكومي أو خاص، لأن التكاليف تتحملها الحكومة ".

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