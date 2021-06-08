المصدر: الإمارات اليوم

صناديق

طالب سكان في منطقة «الراشدية 1»، بإمارة عجمان، الجهات المعنية، بصيانة الصناديق الخاصة بجمع الملابس وتنظيفها، في ظل تركها مهملة لفترات طويلة، من دون أخذ محتواها، ما يعرضها لتراكم الأوساخ، ويجعل منها مأوى للحشرات والفئران.

عروض

لاحظ عملاء لعلامات تجارية كبرى للمفروشات والأثاث المنزلي في الدولة، تكرار ظاهرة عدم توافر المنتجات ذاتها التي يتم الترويج لها وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، عند التوجه وزيارة تلك المحال لطلب شرائها، وتلجأ إدارات تلك المحال إلى التبرير، بأن «المعروض على الإنترنت غير متوافر في صالات العرض».

قمامة

اشتكى قرّاء يسكنون في أبراج «فالكون» بعجمان، استمرار تجاهل بعض المستأجرين، للتعليمات الصادرة عن الشركة المعنية، التي تلزمهم ضرورة إلقاء القمامة في الغرف الخاصة بها في الطوابق، وعدم تركها أمام تلك الغرف.

صيانة

اشتكى قارئ يسكن في بناية الوزان بمنطقة القليعة بالشارقة، عدم تجاوب الشركة المسؤولة عن صيانة المكيف، بشأن عطل حدث منذ أيام، مشيراً إلى أن موظفي الشركة لا يلتزمون بوعودهم لحل المشكلة التي مر عليها أكثر أسبوع.

بريد

حذّر قارئ من التجاوب مع رسائل إلكترونية وصلت إليه من شركة تنتحل اسم «بريد الإمارات»، مشيراً إلى أن الرسائل تمت صياغتها بطريقة احترافية، وتتضمن طلباً بدفع رسوم لشحنة سيتسلمها متلقي الرسالة، مبيناً أنه اكتشف زيف الرسالة، بعدما تواصل مع خدمة العملاء في بريد الإمارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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