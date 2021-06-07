عيد الأضحى 20 يوليو المقبل

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان، أن يحل عيد الأضحى المبارك، في 20 يوليو المقبل، حسب التوقعات الفلكية.

وقال الجروان لـ" الإمارات اليوم"، إنه يتوقع ان يولد هلال شهر ذي الحجة يوم السبت 10 يوليو 2021 الساعة 05:17 فجرا بتوقيت الإمارات، ويظل بعد غروب الشمس قرابة 34 دقيقة فوق الافق مما تكون فرصة رصده واردة ليكون الاحد 11 يوليو 2021 غرة شهر ذي الحجة، و يوم الاثنين 19 يوليو يوم عرفة، و الثلاثاء 20 يوليو عيد الأضحى المبارك.

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