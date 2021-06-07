المصدر: الإمارات اليوم

طيور

اشتكى سكان بمنطقتَي الخان والنهدة في الشارقة، تزايد المعاناة من انتشار الحشرات والروائح الكريهة التي تسببها فضلات الطيور بشرفات الشقق، داعين إلى إلزام ملاك البنايات بتركيب شبكات معدنية لمنع الطيور من الحمام والغربان من الدخول للشرفات، خصوصاً مع التزايد المستمر لأعداد تلك الطيور.

إجازات

طالب أولياء أمور بتوحيد مواعيد الامتحانات والإجازات بين المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، والتي تتوافق مع المدارس الحكومية، وبين المدارس الخاصة ذات المناهج الأجنبية، التي يُسمح لها بتقديم الإجازة أو تأخيرها أسبوعاً عن المحددة في التقويم المدرسي.

ملاعب

دعا سكان في الشارقة ودبي إلى خفض أسعار استئجار الملاعب الخارجية المخصصة للعب كرة القدم، لافتين إلى أن بعض إيجارات لتلك الملاعب مبالغ فيها، علماً بأن خفضها يحفز على زيادة ممارسة الرياضة لاسيما خلال موسم الصيف.

ازدحام

جدّد قراء مطالبتهم الجهات المعنية في دبي بحلّ مشكلة الاكتظاظ والازدحام المروري في منطقة القنصليات في «أم هرير 1»، وقالوا إن روّاد تلك المنطقة، وهم بالآلاف يومياً، يعانون مشكلتين، الأولى تكدس المركبات في المدخل، والثانية قلة أعداد مواقف السيارات.

التزام

اشتكى سكان بنايات في الشارقة عدم التزام العديد من السكان بارتداء الكمامات عند استخدام المصاعد، إضافة إلى عدم التزام البعض بمعايير التباعد الاجتماعي، ودخول عدد يفوق الحد الأقصى المسموح به داخل المصاعد، على الرغم من وجود لافتات تدعو إلى الالتزام بالكمامات وقَصْر استخدام المصاعد على أربعة أشخاص.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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