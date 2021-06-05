49.9 ألف مستخدم للسكوتر الكهربائي في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

أظهرت المؤشرات التشغيلية في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، عن إقبال المتعاملين على خدمة السكوتر الكهربائي التي تم إطلاقها في الإمارة بداية شهر نوفمبر الماضي، موضحة أن عدد مستخدمي السكوتر الكهربائي بلغ 49 ألفاً و871 مستخدماً منذ إطلاق الخدمة وحتى الآن.

وأفادت الهيئة بأن خدمة السكوتر الكهربائي حققت أداءً تشغيلياً متميزاً يتماشى مع متطلبات المتعاملين من خلال توفير خدمات نقل مصغره (السكوتر الكهربائي)، مؤكدة أنها تولي اهتماماً كبيراً بجانب الصحة والسلامة في كل الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضافت أنه يجب على مستخدمي السكوتر الكهربائي الالتزام بجميع اشتراطات السلامة التي حددتها الهيئة ومن أبرزها عدم تجاوز السرعة المحددة التي لا تزيد على 20 كيلومتراً في الساعة، وألا يقل عمر المستخدم عن 14 عاماً، وعدم استخدام أو ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة.

ولفتت الهيئة إلى أن السكوتر الكهربائي يخضع لسبع مواصفات فنية وتقنية، هي: تركيب مصباح أمامي وخلفي، وتوفير جهاز تنبيه صوتي على المقود، وإطارات صالحة للسير، ومكابح على الإطارين الأمامي والخلفي، وجهاز ملاحة، وضبط السرعة بحد أقصى 20 كيلومتراً في الساعة، وحامل للهاتف الذكي.

وذكرت أنه من منطلق سعي الهيئة لضمان سلامة مستخدمي وسائل النقل المصغرة، نفذ فريق الأمن والسلامة في الهيئة عدداً من الزيارات التفتيشية على محطات السكوترات الكهربائية بمختلف المناطق في إمارة رأس الخيمة، حيث تأتي الزيارات التفتيشية للتأكد من تطبيق كل إجراءات السلامة المتبعة لاستخدام السكوترات الكهربائية بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة، مشيرة إلى أنه تم نشر 200 سكوتر كهربائي في 10 مواقع حيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة ضمن مشروع وحدات التنقل المصغرة.

• 200 سكوتر كهربائي نشرتها «رأس الخيمة للمواصلات» في 10 مواقع حيوية.

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