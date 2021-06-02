بالفيديو.. سيف بن زايد يهاتف صانعة محتوى أنقذت قاصراً من «التحرش»

المصدر: فراس النعسان - دبي

اتصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بصانعة المحتوى الإماراتية، ميثاء محمد، بعد أن شغلت وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة قصة فتاة قاصر قامت بالتواصل معها لنجدتها من تحرش تعرّضت له عبر الإنترنت.

وقالت ميثاء لـ «الإمارات اليوم»: «عندما تلقيت الاتصال شعرت أنني أسير على الدرب الصحيح، وأني بدأت أقطف ثمرة تعبي وجهدي بدعم قادة الدولة حفظهم الله».

وأضافت: «بمجرد أن وصلتني قصة التحرش بعد اتصال مباشر من صاحبتها شعرت بالخوف من نشرها، وترددت لكنني سرعان ما قررت صنع المحتوى وتجهيز الفيديو، وعدم التوقف لأُسمع الجميع هذه القصة وأفيد مجتمعي».

وتؤكد ميثاء أنها ترددت بداية في نشر الفيديو خوفاً من ردة فعل المجتمع ضدها.. وتوضح: «خفت أن يقولوا إنني اختلقت قصة بغرض لفت الأنظار والانتشار، وأن أقع ضحية لألسنة الناس فأفقد مصداقيتي بين المتابعين، لكن سرعان ما قررت استشارة المختصين في أكاديمية الإعلام الجديد، ونصحوني بعدم التردد».

وترى ميثاء أن «اتصال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هو رسالة للجميع بأن نمضي بصنع المحتوى الهادف المؤثر في المجتمع دون تردد».

وتوضح ميثاء محمد، صانعة محتوى من ضمن برنامج احتضان المواهب في أكاديمية الإعلام الجديد، أن فيديو قضية التحرش حقق اكثر من مليون مشاهدة بفضل تفاعل عدد كبير من المتابعين لها، وقيامهم بإعادة نشره على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

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