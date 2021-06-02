المصدر: الإمارات اليوم

أشجار

لاحظ قارئ في مدينة العين إصرار بعض السكان على وضع مخلفات الأشجار في الطرق، خصوصاً الفرعية منها، بعيداً عن مكب النفايات، الأمر الذي يعرقل حركة السير ويشوّه المنظر العام للمدينة.

بطاقة

ذكرت متعاملة مع مصرف إسلامي أنها حصلت على بطاقة ائتمانية من المصرف، عند إنجاز معاملة تمويل سيارة لها، لكن الموظف لم يوضح لها طريقة الاستخدام، التي تختلف عن البطاقات الممنوحة من البنوك الأخرى، ما تسبب في إضافة مبلغ مالي على رصيد البطاقة بسبب تأخرها في السداد.

إشارة

طالب قارئ الجهات المختصة بتحويل إشارات شارع بغداد في دبي إلى رقمية، لتعدد المسارات وقِصَر الفترة الزمنية المحددة لفتح الإشارة الواحدة، ما يجعل المركبات تنتظر وقتاً أطول للمرور من كل إشارة.

آلي

أفادت متعاملة مع مصرف الإمارات الإسلامي بأنها تواصلت مع المصرف أكثر من مرة عن طريق المجيب الآلي، لكن من دون ردّ، مطالبة الإدارة بتخصيص خط ساخن للرد على المتعاملين بشكل مباشر بعيداً عن هذه الخدمة غير المفيدة لهم.

كمامات

لاحظ متسوقون أن عمال توصيل الوجبات يرتدون الكمامات ذاتها لفترة طويلة، ولا يستبدلونها خلال اليوم، على الرغم من تلفها وتغير لونها وربما تلوثها بالفيروسات، مطالبين المطاعم بالتشديد عليهم لاستبدال الكمامات باستمرار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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