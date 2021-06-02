المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن فتح باب الترخيص لنشاط إعادة تدوير الأخشاب أمام الشركات المتخصصة في معالجة نفايات الأخشاب وإعادة تدويرها، في إطار جهوده المتواصلة لتقليص النفايات المرسلة إلى المطامر بنسبة 75%.

ودعا المركز الشركات الراغبة في الحصول على رخصة النشاط وتنفيذ مشروع محطة إعادة تدوير الأخشاب إلى تقديم الطلبات متضمنة نبذة عن الشركة وخبرتها في هذا المجال، فضلاً عن مدى قدرتها على فرز وتجهيز وإعادة تدوير الأخشاب بكل أنواعها، كالأشجار والنخيل وبقايا المخلفات الخضراء، وغيرها.

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