عروض

لاحظ متعاملون أن العروض الترويجية التي طرحتها مراكز لبيع السيارات المستعملة، خلال شهر رمضان حصراً، لاتزال سارية إلى الآن، متسائلين عن جدوى هذه العروض، كونها تبقى متاحة ولا تنحصر بفترة زمنية محددة.

تذاكر

قال متعاملون إن أسعار تذاكر شركات الطيران الاقتصادي تقارب نظيرتها في الطيران التجاري بالنسبة لحجوزات فصل الصيف، خصوصاً إلى الوجهات العربية القريبة، متسائلين عن السبب، لاسيما في ظل الفارق الكبير بالخدمات.

مكتب

طلب قارئ من شركة متخصصة تصميم مكتبٍ له، فصممت مكتباً صغير المساحة بحجم رف، وعندما رفضه اقترح عليه العاملون في الشركة تكبيره بإضافة قطعة إليه فوافق، لكنه وبمجرّد تحريكه القطعة المضافة بغرض استخدام المكتب انكسرت في يده!

تجميد

جمّد مسؤولو أحد الأندية علاقتهم مع وسائل الإعلام في الفترة الحالية، بسبب شائعات الانتقالات الخاصة باللاعبين الأجانب، التي باتت تطاردهم في الأيام الماضية، مؤكدين للصحافيين أن مصدر أخبارهم حتى بداية الموسم الجديد سيكون حساب النادي على «تويتر»!

زواج

أعرب قراء عن سعادتهم باقتصار الحضور لحفلات الزواج، هذه الأيام، على عدد محدود من الأقارب، ورأوا في ذلك تغييراً مفيداً من نواحٍ عدة، على رأسها تقليص النفقات بشكل كبير، ودعوا إلى الاستمرار في هذا النهج حتى بعد الانتهاء من جائحة «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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