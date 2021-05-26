المصدر: الإمارات اليوم

غسالة

اشترى قارئ غسالة ملابس ضمن العقد من الشركة التي صممت له مطبخ منزله، وبعد تركيبها تعطلت بعد أول استخدام بشكل غير قابل للإصلاح، وبعد التحقيق من طرف ثالث تبين أن فنّيي الشركة ركبوها بشكل خاطئ.

مطاعم

اشتكى متعاملون من انتشار منشورات مزيفة لمطاعم كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض وجبات بأسعار مغرية تدفع المتعاملين إلى اللهفة على شرائها عن طريق بطاقات الائتمان، في وقت تلقت «الإمارات اليوم» شكوى من مستهلك أكد تعرضه للاحتيال من هذه المطاعم، إذ فوجئ بسحب رصيد يفوق الـ1000 درهم من حسابه البنكي، مطالباً المطاعم الحقيقية بتوجيه رسائل تحذيرية عبر منصاتها توضح فيه شعاراتها وتحمل توثيقاً لحساباتها.

مظلات

اقترح أصحاب مركبات إنشاء مظلات في جميع مواقف السيارات المدفوعة على مستوى الدولة، وذلك للتخفيف من آثار ارتفاع درجة الحرارة عليها، خصوصاً خلال فصل الصيف.

مشاة

يعاني سائقون في الشارقة وجود معابر للمشاة ملاصقة لدوارات تم إلغاء الإشارات المرورية بها، الأمر الذي يربكهم ويعرّض حياة العابرين للخطر.

حادث

سجّل مقيم في دبي تفاصيل حادث مروري بسيط تعرضت له سيارته ضد مجهول، وذلك عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، لكنه لم يتلقّ تقرير الحادث لأكثر من خمسة أيام، على الرغم من خوضه تجربة مثالية سابقة له مع التطبيق.

احتيال

تنتشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لسلع بعلامات تجارية تُعرض بأسعار تقل بكثير عن أثمانها الحقيقية، لكنها واجهات لمحتالين إلكترونيين يغرون ضحاياهم بتخفيضات وهمية لاختلاس أرصدة بطاقاتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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