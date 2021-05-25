حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير لمجلس التخطيط العمراني في الإمارة

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2021 م بشأن تعيين مدير لمجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعين سعادة الشيخ المهندس سلطان بن محمد بن سعود القاسمي، مديراً لمجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news