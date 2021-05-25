المصدر: الإمارات اليوم

سيارة

منح مسؤولو أحد أندية دوري الخليج العربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم، سيارة هدية تقديراً لنجاحاته مع النادي، إذ فوجئ المدرب بنقل ملكية السيارة التي كانت تُقله طوال الموسم المنصرم والمُسجلة باسم النادي، إليه بعد انتهاء المسابقة مباشرة.

دراجات كهربائية

انتشرت ظاهرة استخدام الشباب والأطفال الدراجات الكهربائية فوق الأرصفة المُخصصة لسير المارة، ما يهدد سلامتهم، خصوصاً أن البعض منهم يسير مُسرعاً، ما يدعو لتخصيص أماكن لسير هذا النوع من الدراجات في مختلف المدن.

كمامات

انتشرت ظاهرة قيام بعض الأشخاص بإلقاء الكمامات في الشوارع دون وضعها في سلة النفايات أو الأماكن المُخصصة لها والمتوافرة بشكل كثيف، ما قد يزيد فرصة تعرض المارّة لالتقاط العدوى بفيروس كورونا.

مواصلات

يتجاهل عدد من مستخدمي وسائل النقل العامة الإجراءات الاحترازية المعتمدة لاستخدام هذه المرافق الحيوية، بالجلوس على المقاعد التي يُوضع عليها علامات التباعد، الأمر الذي يُثير غضب الكثيرين تجاه هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

مواقف

قال سكان في الشارقة إنهم تعرضوا لمخالفات أيام العيد في بعض المواقف العامة، لافتين إلى أنهم فوجئوا بأن هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة قررت استمرار الرسوم على بعض المواقف خلال عطلة العيد، دون تنبيه مسبق، مطالبين بإعفائهم من هذه المخالفات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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