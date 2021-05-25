«الأرصاد»: هزتان أرضيتان في دبا الفجيرة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد صباح أمس، هزتين أرضيتين على ساحل دبا الفجيرة، الأولى بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر الساعة 04:54، والثانية بقوة 2.3 درجة الساعة 07:24، حسب التوقيت المحلي للدولة.

وقال المركز في بيان له، إن الهزتين وقعتا على عمق خمسة كيلومترات وشعر السكان بهما لثوانٍ عدة وليس لهما تأثير أو أضرار.

وأوضح المركز أن سبب حدوث هذه الهزات هو وجود فوالق أرضية بالمنطقة، مشيراً إلى أنه من خلال رصد النشاط الزلزالي في هذه المنطقة خلال السنوات الـ10 الماضية منذ إنشاء الشبكة لاحظنا أن هذا النشاط يراوح بين الخفيف والمتوسط، وقد يتكرر مرات عدة خلال السنة، ويعتبر نشاطاً طبيعياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news