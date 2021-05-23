المصدر: الإمارات اليوم

تجاوب

تجاوبت شركة «دو» مع شكوى متعامل بشأن ارتكاب موظف لديها خطأ فنياً في ترقية باقة بياناته، وقامت بإعفاء العميل من الرسوم المترتبة على الخطأ.

طرق

باشرت دائرة الخدمات العامة بأم القيوين بإنشاء طرق داخلية جديدة لربط طريق الاتحاد الرئيس بالطرق الداخلية لمنطقة السلمة السكنية، ما يساعد في الحد من الازدحامات على دوّار الخيول بالإمارة.

حرج

طالبت متسوّقات محال الملابس في المراكز التجارية بتعيين موظفات في قسم الحسابات، احتراماً لخصوصياتهن، إذ إن معظم الموظفين من الرجال، الأمر الذي يضعهن في حرج أثناء شراء سلع خاصة بالنساء.

تحذير

حذّرت بنوك عدة من التجاوب مع رسائل هاتفية تفيد بتغيير الحساب، ويطلب مرسلوها من أصحاب الحسابات الإفصاح عن بيانات سرية، مؤكدة أنها لا يمكن أن تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم بهذه الطريقة تحت أي ظرف.

أمانة

نوّهت مواطنة بسلامة الإجراءات الأمنية في متجر أسواق في منطقة ند الشبا، إذ فقدت مبلغاً كبيراً من المال سقط منها أثناء خروجها من سيارتها، وتم إرجاع المبلغ إليها، لكن بعد التأكد من صحة البيانات، ومطابقة المبلغ المفقود من قبلها.

مواقف

رأى مستخدمون لمواقف الشارقة العمومية أن إجراءات دفع رسوم المواقف باتت أكثر تعقيداً، إذ كانت تتلخص في خطوتين قبل تحويلها إلى إجراءات تعتمد على الشاشات واللمس، فباتت تتطلب خطوات كثيرة، وطالت مدة عملية الدفع، وزادت من فرص انتقال الفيروسات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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