طقس اليوم صحو وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ■ وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً وشمالاً، وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، كما تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية 10 - 20 تصل إلى 30 كم/‏‏‏‏س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المدّ الأول عند 08:24، والمدّ الثاني عند الـ22:34، والجزر الأول عند الـ15:35، والجزر الثاني عند الـ04:27.

ويكون بحر عمان خفيف الموج، فيما يحدث المدّ الأول عند الـ18:14، والمدّ الثاني عند الـ07:11. والجزر الأول عند الـ11:36، والجزر الثاني عند الـ00:56.

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