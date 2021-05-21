"التغير المناخي": الكائنات البحرية على شاطئ أم القيوين ليست ضارة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الأحياء البحرية التي رصدها مجموعة من مرتادي البحر على شواطئ إمارة أم القيوين، غير ضارة وغير سامة.

وقال مدير مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتور إبراهيم الجمالي، ل"الإمارات اليوم": إن حماية البيئة البحرية وتعزيز سلامته واستدامة مواردها وتنوعها البيولوجي يمثل أولوية استراتيجية تعمل وزارة التغير المناخي على ضمانها عبر جهود وإجراءات عدة.

وأضاف أن الوزارة تتعاون وتنسق بشكل دائم مع الجهات المحلية المختصة لمراقبة ومتابعة ورصد أي تغيرات أو تحديات تلحق بالبيئة، سواء البرية أو البحرية على مستوى الدولة.

وأفاد الجمالي بأن الأحياء البحرية التي تم رصدها وتصويرها بمقاطع فيديو من قبل مجموعة من مرتادي البحر على شواطئ إمارة أم القيوين في فبراير الماضي، وانتشرت هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنها من الأنواع التي تنتمي الى شعبة الرخويات، ذات أحجام صغيرة وشفافة ومدببة وتعيش في مناطق واسعة من البحار، وتعد من الكائنات الحية المهمة والمكونة للنظام البيئي البحري، وتلعب دوراً مهماً في منظومة السلسلة الغذائية، إذ تتغذي عليها بعض الكائنات البحرية، بينما هي تتغذي على بعض أنواع أخرى مثل الأحياء الدقيقة والهائمات النباتية والحيوانية.

ولفت إلى أن هذه الكائنات البحرية غير ضارة وغير سامة، ويمكن مشاهدتها في مجموعات في أوقات مختلفة وهي تظهر بشكل موسمي وخاصة في موسم الصيف ويمكن مشاهدتها بشكل ملحوظ بالقرب السواحل والشواطئ لفترات محدودة، وفي حالة تصادف وجودها في مياه البحر بالقرب من الشواطئ فيمكن ان تلتصق بالأجسام العائمة او الأشخاص مما قد يسبب لهم وخز.

وأشار إلى أن فريقاً فنياً من مركز أبحاث البيئة البحرية بالوزارة، تابع ظاهرة وجود هذه الكائنات البحرية، وأخذ عينات منها، واتضح أنها تلاشت من الشاطئ خلال الفترة المسائية، وعاد مرتادو البحر للاستمتاع بالسباحة.

ونوه الجمالي بأن هذه وجود هذه الكائنات البحرية على الشاطئ ليس جديداً، ومن الطبيعي ظهورها خلال هذه الفترة، حيث لاحظ المركز وجودها في السنوات السابقة.

من جهة أخرى، تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح ظهور كائنات بحرية على السواحل وتعلق في أي جسم يقترب منها، وقال أصحاب هذه الحسابات: "لا ندري إذا كانت سامة أو خطيرة، وقد تشكل قلقاً على الناس الذين يمارسون السباحة على السواحل".

لمشاهدة الفيديو في الرابط ادناه:

https://www.instagram.com/tv/CPI5EvEHI9R/?utm_medium=copy_link

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news