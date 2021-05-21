لياندرو: رأيت ميسي وروبين أمامي قبل إحراز هدف إنقاذ عجمان

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

عبّر لاعب عجمان، البرازيلي لياندرو سباداسيو (21 عاماً)، عن سعادته بإحرازه هدفاً حاسماً، أسهم في بقاء فريقه في دوري الخليج العربي بكرة القدم، لافتاً إلى أنه لا يصدق الطريقة التي أحرز بها هدف الفوز في الوقت القاتل، مبيناً أنه رأى أمامه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي أرين روبين، قبل إحراز الهدف في مرمى الفجيرة.

وقال لياندرو سباداسيو، الذي لعب مع عجمان معاراً من شباب الأهلي في النصف الثاني من الموسم المنتهي، لصحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية، إن «الدقائق الأخيرة من مباراة عجمان أمام الفجيرة كانت صعبة جداً، وكنا نحتاج إلى إحراز الهدف الثاني حتى يضمن الفريق البقاء في الدوري، وعندما استلمت الكرة أمام مرمى الفجيرة كنت أشعر فعلياً بأنني من دون أرجل، بسبب التعب الشديد، ولا أعرف من أين حصلت على القوة حتى أركض بالكرة إلى الأمام، وعندما شاهدت حارس المرمى يتقدم خطوات إلى الأمام، حاولت أن أكون هادئاً حتى أجد اللحظة المناسبة لتسديد الكرة في المرمى، ولقد تذكرت ورأيت أمامي تحركات ميسي وروبين، والهدوء الشديد الذي يظهر به كل منهما أمام حراس المرمى، وكان أمراً رائعاً أن أحرز هدف الفوز بهذه الطريقة الجميلة (لوب) من فوق الحارس».

وأضاف: «أثناء المباراة دعوت الله كثيراً أن أساعد الفريق على تحقيق الفوز، والبقاء في الدوري، خصوصاً أن عجمان تعاقد معي في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة، لمساعدة الفريق في البقاء، وحالفني التوفيق في إحراز هدف الفوز، إذ إنني حتى هذه اللحظة لا أصدق ما حدث، وأشعر بسعادة كبيرة».

وتابع: «هذا الهدف مهم جداً في مسيرتي، لأنه كان مؤثراً في مصير فريق عجمان بالدوري، ومن جانبي أتوجه بالشكر إلى جميع اللاعبين على المستوى الرائع، والقتال داخل الملعب، كما أشكر إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على الدعم الكبير الذي حصلت عليه عندما تعاقد معي النادي».

وأشار لياندرو سباداسيو إلى أنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، بعدما انتهت إعارته إلى عجمان، مبيناً أنه سيعود إلى شباب الأهلي، وسيفكر في كيفية الاستمتاع بالعطلة عقب نهاية الموسم، بينما سيبحث مع إدارة «فرسان دبي» مستقبله في الموسم المقبل. وختم قائلاً: «في البداية كنت أشعر بالأسف، بسبب ضعف المقابل المادي الذي حصلت عليه من نادي عجمان، ولكنني ركزت على أن أظهر بشكل جيد، وأتمنى أن أقدم المزيد في الموسم المقبل، وأن أكون قادراً على مساعدة الفريق الذي سألعب في صفوفه».

ونشر اللاعب البرازيلي، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، مقطع فيديو للهدف الذي أحرزه لفريق عجمان في مرمى الفجيرة، وعلّق قائلاً على المقطع: «تاريخي، المهمة تمت، شكراً لعجمان على كل شيء». وكان لياندرو قد أحرز الهدف الثاني لفريق عجمان في مرمى الفجيرة في الدقيقة 86 من مباراة الفريقين في الجولة الـ26 من الدوري، ليحقق «البرتقالي» الفوز بهدفين مقابل هدف، ويضمن الفريق البقاء في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما توقف رصيد «الذئاب» عند 15 نقطة، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن لياندرو، موضحاً أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، انضم إلى شباب الأهلي في 2019 قادماً من فلومينينسي البرازيلي، مبينة أنه تألق مع فريق الرديف في «فرسان دبي»، بينما انضم على سبيل الإعارة إلى عجمان حتى نهاية الموسم الحالي، إذ أحرز ثلاثة أهداف مع الفريق، وكان «البطل» في أهم مباراة بالموسم في الجولة الأخيرة من الدوري.

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