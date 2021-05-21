103 شهادات مهنية لموظفي الحكومة

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، مبادرة لحصول موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية على 103 شهادات مهنية تخصصية، ضمن مبادرة «النخبة»، التي أطلقتها الهيئة في مارس الماضي، بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية معتمدة، تقدمها جامعات ومعاهد تدريب محلية وعالمية، ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية وحصرية لموظفي الحكومة الاتحادية.

وتهدف مبادرة «الشهادات المهنية التخصصية»، بحسب الهيئة، في المقام الأول إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة، لتحقيق الأهداف المؤسسية، والانطلاق نحو المستقبل، متسلحين بمهارات عالية وقدرات تخصصية، من خلال حصولهم على شهادات مهنية تخصصية معتمدة من جهات الاختصاص محلياً وعالمياً، مشيرة إلى توفير هذه الشهادات المهنية على مدار العام، عن طريق أفضل مزودي التدريب، ومعاهد وجامعات رائدة في كل التخصصات.

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