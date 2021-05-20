حمدان بن محمد يرزق بـ "راشد" و"شيخة"

المصدر: الإمارات اليوم

رزق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتوأم ذكر وأنثى أسماهما شيخة وراشد.

وبمجرد انتشار الخبر، انهمرت التهاني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحفيديه الجديدين، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بالمولودين الجديدين، معربين عن تمنياتهم لهما بدوام الصحة والعافية، وأن يجعلهما قرة عين لوالديهما، وسندا لمجتمعهما ودولتهما.

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