إعفاء الصغار مرافقي السياح من رسوم التأشيرة طوال العام

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأنه تقرر أن يكون إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، طوال العام، وغير مرتبط بفترة محددة.

وأكدت أن هذه التسهيلات جاءت بهدف دعم تنافسية دولة الإمارات وجهةً رائدةً في مجال السياحة العائلية، واستقطاب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، للاستمتاع بما تضمه من معالم تاريخية وتراثية وترفيهية وشواطئ خلابة، فضلاً عن الخدمات الفندقية والسياحية ذات المستويات العالمية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية والفنية والعائلية على مدار العام.

وأوضحت أن الإعفاء، الذي يتضمّن تسهيلات وحوافز قيّمة، للأبناء والبنات ضمن الفئة العمرية المحددة، شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين، أو أحدهما، القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، بصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة، سواء كانت قصيرة أو طويلة، وذكرت أنه يمكن للسياح التقدّم بطلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية، من خلال تطبيق الهيئة ica uae echannels، وضمن فئة «تأشيرة سياحة عائلية»، أو موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae عبر رابط «القنوات الذكيّة للإقامة والجنسية»، وكذلك من خلال الناقلات الوطنية لدولة الإمارات (طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاي دبي، العربية للطيران)، ووكلاء السفر المرخصين، شريطة شراء التذاكر من خلال مكاتبهم، والالتزام بالحجز الفندقي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد، في 2018، قراراً بإعفاء مرافقي الأجانب القادمين للسياحة من رسوم تأشيرة الدخول خلال فترة الصيف من كل عام.

ونصّ القرار على «إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، من رسوم تأشيرة الدخول للفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام».

ويعكس القرار مكانة الإمارات في قطاع السياحة العالمي وجهةً تستقطب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، وذلك للاستمتاع بالمعالم التاريخية والخدمات الفندقية والسياحية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والتراثية على مدار العام.

وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في 15 من يوليو 2019، تطبيق التسهيلات الخاصّة بإعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، بموجب قرار مجلس الوزراء.

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