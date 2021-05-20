شرطة دبي تحصل على جائزة عالمية بـ «حقائب آمنة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المطارات، بالجائزة الدولية لأفضل الممارسات (IBPC) عن فئة «أفضل الممارسات العالمية»، وذلك عبر مشروع «حقائب آمنة»، الذي أسهم في رفع مستوى رضا وسعادة المسافرين والعابرين، وتقليل فترة التفتيش والانتظار والجهد، تزامناً مع توجيهات حكومة دبي للتحول الذكي، والرؤية الشاملة في أن تكون دبي أكثر مدن العالم أمناً وسعادة، وتقديم خدمات مبتكرة وملهمة، تثري تجربة عملاء مطارات دبي.

وتعتبر (IBPC) من الجوائز التي يتم إطلاقها سنوياً بمشاركة الدوائر والمؤسسات والمنظمات من مختلف دول العالم، بهدف عرض أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية والعمليات والأنظمة والمبادرات، والتعلم من تجارب الآخرين، حيث يتم اختيار المشروعات المرشحة ومقابلتها، ثم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم خاص ينظمه مركز الأبحاث للتميز المؤسسي في نيوزيلندا سنوياً.

وشاركت في الجائزة 63 جهة حكومية وعالمية عن بُعد، لاستعراض أفضل ممارستها وفق منهجية متكاملة مبنية على التميز والريادة، إذ خضعت المشاركة لثلاث مراحل تقييم واستطاعت الإدارة العامة لأمن المطارات تحقيق أعلى تقييم (7 نجوم).

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد علي عتيق بن لاحج، إن الفوز بالجائزة يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الإدارة لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال الخروج بمشروعات ومبادرات مبتكرة ومتميزة.

وأضاف أن النظام الذكي لتفتيش الحقائب تم ابتكاره بهدف توفير وسيلة تمكن المفتش من تأدية مهامه بصورة مبتكرة وسريعة دون تأخير أو تعقيد لإجراءات المسافرين، وتضمن سلاسة وسلامة الإجراءات كافة، لافتاً إلى أن الإدارة ستستعين بالنظام في الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020»، لتفتيش الحقائب، في ضوء توقعات بأن يشهد المعرض زحاماً.

وأوضح بن لاحج أن مشروع «حقائب آمنة» استخلص منه 13 أفضل ممارسة بعد القيام بـ44 مقارنة مرجعية مع مؤسسات محلية وعالمية، لافتاً إلى أن المشروع بعد تطبيقه في مطارات دبي أسهم بوفر مالي يقدر بنحو 66.8 مليون درهم، وزادت إنتاجية الموظفين إلى 99%، موضحاً أن الإدارة من خلال عمليات تفتيش حقائب المسافرين تقوم بإطلاق المبادرات والأفكار الإبداعية التي من شأنها تقديم خدمة مميزة للعملاء المسافرين، مع مراعاة سرعة إنهاء إجراءاتهم، إضافة إلى التعامل الحضاري مع المسافرين كافة.

وأكد العميد علي عتيق بن لاحج حرص شرطة دبي على التميز والريادة والمشاركة في مختلف الجوائز سواء المحلية والعالمية وفق استراتيجية شرطة دبي للتميز، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمد إلى استحداث مشروعات ومبادرات تسهم في تطوير منظومة العمل الأمني وفقاً لأحدث الأساليب والتقنيات لتوفير الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع.

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