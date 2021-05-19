«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً لإزالة التعديات على «مليحة الأثرية»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماع برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة خاصة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية.

ونص القرار على أن تنشأ لجنة خاصة في الإمارة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية تختص بالمهام والصلاحيات الآتية: إخلاء وإزالة المزارع التي تأثرت بالتخطيط والتي تم نزع ملكيتها أو استردادها من الحكومة في منطقة مليحة الأثرية ومحيطها، وإزالة التعديات من المزارع والعزب في المناطق المجاورة لمنطقة مليحة الأثرية والتي لم تتأثر بالتخطيط وإعادتها إلى مساحاتها الأصلية، ووضع سياج يحيط بمنطقة مليحة الأثرية وفقـــاً لحدودها المعتمدة.

كما تختص اللجنة بوضع بوابات للدخول والخروج من منطقة مليحة الأثرية، وفرض الغرامات الإدارية المشار إليها في القانون رقم (4) لسنة 2020م على المخالفين، وتفعيل التعميم رقم (2) لسنة 2007م وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2016، وأية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من حاكم إمارة الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي في الإمارة، وتضمن التقرير الخطوات والإجراءات التي عملت عليها الدائرة في دراسة الأنشطة وتصنيفها بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، بالإضافة إلى قياس أثرها الاستراتيجي ومختلف التحديات التي تواجهها.

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